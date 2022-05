EEUU no debe ser presionado sobre a quién deben invitar o no a cumbre, dice senador Marco Rubio

Washington – No ceder a presiones de países liderados por México que piden invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas 2022, pidió el senador Marco Rubio.

– “Quien quiera que invitemos dictadores a venir y que intente boicotear la cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región», advirtió Rubio.

Luego que varios países liderados por México, entre estos Honduras han condicionado su asistencia a la cumbre e incluso hay quienes han amenazado con boicotear la cumbre o con disminuir su participación en ella si Estados Unidos no invita a todas las naciones del hemisferio, el senador Rubio salió al paso y dio contundentes declaraciones.

«He escuchado las declaraciones de Obrador sobre quién debe ser invitado y sinceramente creo que los Estados Unidos no deben ser ‘bulleados’ o presionados sobre a quién deben invitar o no a una reunión de la que seremos anfitriones. Y si no quiere venir, que no venga», dijo el senador en una sesión del Senado en Washington DC.

«Una de las mejores cosas que tenemos es que albergamos la reunión y no invitamos a dictadores. Quien quiera que invitemos dictadores a venir y que intente boicotear la cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región», atizó Rubio.

Seguidamente expresó que «es una buena oportunidad para filtrar quiénes son aquellos que comparten nuestra visión de la dirección que debe seguir la región y quiénes no».

El presidente estadounidense, Joe Biden, busca que la Cumbre de las Américas impulse la democracia en Latinoamérica y genere una mayor cooperación en temas de migración, una prioridad para Estados Unidos.

Por su parte, Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre, dijo al Senado que el gobierno está «en constante diálogo» con México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no asistirá «si no se invita a todos».

No obstante, el presidente mexicano al parecer no ha cambiado de opinión y sigue externado su petición a Estados Unidos de invitar a todos los países de la región y ha reiterado que en caso contrario no asistirá, que es la misma posición de la presidenta de Honduras Xiomara Castro. LB