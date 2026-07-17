EEUU lanza una ola de ataques contra Irán por séptimo día consecutivo

Miami (EEUU) – Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

«El Centcom lanzó hoy a las 3:00 p.m., hora del este (19:00 GMT), una ronda de ataques contra Irán por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)», indicó el Centcom en X.

Las agresiones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio, tras los persistentes ataques de Irán contra buques que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Los ataques en la vía marítima, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes del inicio del conflicto, el 28 de febrero, han elevado el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), que subió este viernes un 4,48 %, hasta 82,49 dólares el barril, lo que refleja un 14,7 % semana.

Aunque el Centcom no detalló ahora los objetivos de sus últimos ataques, horas antes reportó haber destruido una torre de vigilancia que las fuerzas iraníes usaban para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá «proteger» la navegación en la zona.

En tanto, Irán afirmó haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en la zona de Al Tanf, en Siria, y Catar, incluidos un sistema de radar y varios aviones cisterna, así como haber causado la muerte de varios militares estadounidenses, lo que Washington desmintió horas después.

Además, Estados Unidos reimpuso el martes pasado el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, y desde entonces «ha redirigido cuatro buques comerciales, inhabilitado uno y abordado uno para garantizar el cumplimiento absoluto», según informó este viernes el Centcom.

Irán ha condenado en las Naciones Unidas los ataques estadounidenses contra su territorio, al afirmar que los bombardeos contra infraestructuras civiles violan el derecho internacional humanitario y son un ejemplo de «crímenes de guerra». JS