EEUU insta a China a cumplir compromisos sobre tierras raras antes de la reunión Trump-Xi

Washington – Estados Unidos trasladó este jueves a China su expectativa de que Pekín cumpla plenamente sus compromisos en materia de tierras raras y productos agrícolas estadounidenses, de cara a la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca prevista para el próximo 24 de septiembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que comunicó esas expectativas de la Administración del presidente Donald Trump al viceprimer ministro chino, He Lifeng, durante una conversación previa al encuentro previsto entre Trump y Xi.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bessent explicó que participó en la conversación junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y señaló que ambos abordaron con He Lifeng los preparativos para la reunión entre los dos mandatarios.

El secretario del Tesoro añadió que también discutieron la implementación de las Juntas de Comercio e Inversión como un mecanismo para lograr «avances concretos» hacia una relación económica entre Estados Unidos y China, «más equilibrada, justa y constructiva».

Las demandas de Estados Unidos a China sobre tierras raras se centran en que Pekín cumpla sus compromisos para garantizar el acceso a estos minerales críticos y facilite las exportaciones, después de que el Gobierno chino impusiera controles a estos materiales el 4 de abril de 2025.

Las restricciones afectaron a siete elementos de tierras raras, entre ellos el disprosio, terbio, lutecio y escandio, y obligaron a las empresas exportadoras a solicitar licencias para sus envíos al exterior.

La visita de Estado de Xi Jinping a Washington, prevista para el próximo 24 de septiembre, será la primera de un mandatario chino a la Casa Blanca desde 2015, cuando el líder chino se reunió con el entonces presidente Barack Obama.

El viaje supondrá el primer encuentro de Xi con Donald Trump en suelo estadounidense y buscará abordar las tensiones comerciales y estratégicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años. EFE