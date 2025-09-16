EEUU incluye a Honduras en lista de países de alto tránsito de drogas en 2025

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remitió este lunes al Congreso una determinación oficial en la que identifica a Honduras y otros 21 países como naciones de mayor tránsito o producción ilícita de drogas, en el marco de la estrategia global contra el narcotráfico.

La lista publicada por la Casa Blanca incluye a países de América Latina como México, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Perú, además de otros en Asia y el Caribe.

El documento aclara que la inclusión en este listado no necesariamente refleja la cooperación o los esfuerzos antidrogas de cada gobierno, sino que responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o producción de estupefacientes, incluso en países que aplican medidas de control robustas.

Países que “fracasaron” en su lucha antidroga

El mandatario estadounidense fue más contundente con Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, a los que designó como naciones que “han fracasado de manera demostrable” en cumplir sus compromisos internacionales de lucha antidrogas durante el último año.

En el caso de Colombia, el informe acusa al gobierno de Gustavo Petro de haber permitido un récord histórico en cultivos de coca y producción de cocaína, lo que deterioró la cooperación bilateral en la materia.

Respecto a Venezuela, el texto señala directamente al régimen de Nicolás Maduro como cabecilla de una de las mayores redes de narcotráfico de cocaína en el mundo, mientras que en Afganistán, pese a la prohibición anunciada por los talibanes, persisten los almacenes de droga y el auge de la metanfetamina.

Fentanilo: la crisis en EE. UU.

La determinación presidencial también enfatiza que el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas ha provocado una emergencia nacional en EE. UU., con un promedio de 200 muertes diarias en 2024 por sobredosis, lo que convierte esta epidemia en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

El presidente defendió las medidas adoptadas para asegurar la frontera con México, fortalecer la cooperación con Canadá y sancionar a China por su rol en la exportación de precursores químicos que alimentan la producción de drogas sintéticas.

Advertencia a los países de la región

La Casa Blanca reiteró que Estados Unidos seguirá utilizando todas sus herramientas de poder económico, diplomático y militar para frenar a las organizaciones criminales transnacionales, e instó a los países incluidos en la lista a redoblar esfuerzos contra el narcotráfico o enfrentar “serias consecuencias”. Agencias/PD.