EEUU hará un anuncio relacionado con aranceles sobre el café y otros productos agrícolas

Washington – El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este miércoles que la Administración del presidente, Donald Trump, anunciará próximamente cambios relacionados con el café y otras importaciones agrícolas hacia Estados Unidos, lo que, a su juicio, contribuirá a reducir los costos de estos productos en el país.

«En los próximos días habrá un anuncio importante sobre productos que no cultivamos en EE.UU. como el café, el banano, otras frutas y productos similares. Esto hará que los precios bajen rápido», afirmó Bessent en una entrevista con Fox News.

El secretario de Comercio no ofreció más detalles sobre las futuras medidas ni las fechas concretas de la comunicación.

En agosto, Trump impuso aranceles del 50 % a Brasil, uno de los mayores exportadores de café del mundo, lo cual, sumado a los gravámenes aplicados a otros países como Vietnam y Colombia, provocó un incremento de los precios de ese grano en Estados Unidos.

Trump declaró el martes pasado a Fox News que se planteaba reducir los aranceles al café, repitiendo los comentarios que ya hizo a finales de octubre durante su gira por Asia.

En cuanto al bono de 2.000 dólares que el Gobierno del republicano entregaría a los estadounidenses gracias a los ingresos por estas tarifas aduaneras, Bessent dijo que consideran entregarlo a familias de bajos ingresos, aunque todavía no han tomado una decisión final.

«Hay muchas opciones. El presidente (Trump) habla de un reembolso de 2.000 dólares, y eso sería para familias con ingresos menores a, digamos, 100.000 dólares», aclaró Bessent en Fox News. EFE

