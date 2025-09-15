spot_imgspot_img
Migrantes

EEUU felicita a Honduras y señala que desea seguir trabajando para poner fin a la migración ilegal

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Departamento de Estado de los Estados Unidos felicitó este lunes a Honduras por el 204 aniversario de su independencia y deseó seguir trabajando con el país centroamericano en diferentes temas.

La declaración de prensa del secretario Marco Rubio celebra la relación bilateral entre EEUU y Honduras y reafirmó su compromiso con una región más segura, fuerte y más próspera.

Señaló que EEUU desea seguir trabajando con Honduras para promover la democracia y el estado de derecho, avanzar en la prosperidad, combatir la delincuencia transnacional y poner fin a la inmigración ilegal.

Rubio felicitó a Honduras por la celebración de sus fiestas patrias. AG

