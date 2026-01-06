EEUU extiende permisos de trabajo para más de 55 mil hondureños amparados en TPS

Tegucigalpa – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, informó hoy sobre la extensión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS).

– El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que se amparan al mismo, en el caso de Honduras a más de 50 mil connacionales.

El 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden que anulaba la decisión de la secretaria de poner fin al TPS. National TPS Alliance et al. v. Noem et al., No. 25-cv-05687-TLT (N.D. Cal.). El juez tomó esta decisión a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional prevaleció recientemente en dos ocasiones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en un caso similar. El Departamento de Seguridad Nacional está en total desacuerdo con esta orden y está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar los pasos a seguir, indicó la dependencia estatal.

No obstante, indicó que la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos bajo la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, con fechas de vencimiento originales del 5 de enero de 2018, 5 de enero de 2019, 2 de abril de 2019, 2 de enero de 2020, 4 de enero de 2021, 4 de octubre de 2021, 31 de diciembre de 2022, 30 de junio de 2024 y 5 de julio de 2025, se han extendido por orden judicial. National TPS Alliance et al. v. Noem et al., No. 25-cv-05687-TLT (N.D. Cal.).

Lo anterior refiere que los tepesianos hondureños podrán renovar sus permisos de trabajo mientras dure el litigio.

Buena noticia

Juan Flores, líder de la comunidad hondureña en Florida, dijo que lo anterior se traduce en una buena noticia para los hondureños.

Explicó que se trata de una renovación automática por el tiempo que dure el litigio legal o exista un pronunciamiento final sobre el TPS por parte de la Corte.

Recordó que tras el pronunciamiento de la jueza, el gobierno de Estados Unidos puede apelar la decisión.

En ese contexto, ahora se trata de un litigio legal y mientras este dure, los permisos de trabajo para los hondureños se renuevan de forma automática, dijo.

Decisión

La jueza Trina Thompson, de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera «predestinada» y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley.

La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días.

Thompson declaró «que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)» y dejó sin efectos la orden de Noem, indica el documento.

Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso final al amparo que los protegía de la deportación debido a una «animosidad racial».

TPS

El TPS fue aprobado en 1998 como un apoyo del gobierno estadounidense en la reconstrucción de Honduras por los estragos causados por el paso del huracán Mitch.

Además de Honduras, Nicaragua también lo recibió ya que ambas naciones fueron golpeadas por el huracán Mitch. El mismo fue otorgado durante el mandato de Bill Clinton.

Específicamente el TPS se creó bajo la presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

Hoy, el programa se encuentra cancelado por parte del gobierno estadounidense, pero aún tiene vida en la corte. Mientras el litigio se mantenga abierto los hondureños amparados al TPS permanecerán protegidos también de la deportación. (RO)