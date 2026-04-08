EEUU explora la mejora y la expansión del Puerto de San Lorenzo en sur de Honduras

Tegucigalpa – Funcionarios de la Sección Económica de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa visitaron el Puerto de San Lorenzo, ubicado en el Golfo de Fonseca, y se reunieron con representantes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para dialogar sobre las oportunidades y los desafíos relacionados con la mejora y expansión del puerto en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico.

Fortalecer el sistema logístico y de transporte de Honduras genera oportunidades para empresas estadounidenses y contribuye a que las cadenas de suministro del hemisferio occidental sean más eficientes y competitivas, señaló la embajada estadounidense.

Este esfuerzo impulsa el crecimiento económico, fortalece la integración comercial regional y promueve beneficios para ambos países, agregó.

Funcionarios de la Sección Económica de la Embajada visitaron el Puerto de San Lorenzo, ubicado en el Golfo de Fonseca, y se reunieron con representantes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para dialogar sobre las oportunidades y los desafíos relacionados con la mejora y… pic.twitter.com/BPYQ4i5SFo — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) April 8, 2026

En un contexto de globalización acelerada, Honduras se posiciona como un actor clave en el mapa logístico de América Central con el ambicioso proyecto del Ferrocarril Interoceánico.

Desde 2014 Panamá con su Canal han sido eje fundamental del comercio mundial, ahora, la crisis de agua y el tráfico marítimo creciente son fundamentales en la construcción de otros proyectos viables en las Américas.

Honduras es, en esa reconfiguración, un candidato natural, potente, que emerge con entusiasmo.

El ferrocarril interoceánico representa una visión de largo plazo para Honduras, un país que ha soñado con esta conexión desde el siglo XIX. Hoy, bajo la administración actual, este sueño cobra forma concreta, impulsado por alianzas internacionales y un marco legal en consolidación. (RO)