EEUU exige respeto al voto en Honduras y advierte consecuencias ante intentos de sabotear al CNE

Tegucigalpa – El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos lanzó un mensaje contundente sobre la crisis postelectoral en Honduras, al señalar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para concluir y oficializar los resultados electorales.

[LEER] Seguridad en afueras del CNE corresponde a FFAA y Policía, dice Hall y pide no leer la ley en pedazos en torno a escrutinios

A través de un pronunciamiento público en la red social X, la oficina del Departamento de Estado estadounidense subrayó que cualquier llamado a perturbar el orden público o a obstaculizar la labor institucional del CNE tendrá consecuencias, en una clara advertencia frente a intentos de presión, bloqueos o acciones de fuerza.

In Honduras, the National Electoral Council (CNE) needs to begin immediately the special scrutiny process to finalize official results. Any call to disrupt public order or the CNE’s work will be met with consequences. The voices of 3.4 million Hondurans must be respected and… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 17, 2025

“El voto de 3.4 millones de hondureños debe ser respetado y escuchado”, remarcó el Buró del Hemisferio Occidental, al tiempo que reafirmó la importancia de que las autoridades electorales actúen con apego a la ley, transparencia y responsabilidad democrática.

[LEER] “Sólo falta que le metan fuego” a las instalaciones del CNE en INFOP: Cossette López

El pronunciamiento se produce en un momento clave del proceso postelectoral, cuando el país aguarda la finalización del escrutinio especial para cerrar oficialmente los resultados, en medio de tensiones políticas y llamados a la movilización.

La posición de Estados Unidos refuerza la presión internacional para que el proceso electoral hondureño se encauce por la vía institucional, se garantice la estabilidad democrática y se respete la voluntad expresada en las urnas. PD