EEUU exige a Nicaragua la liberación «inmediata» de guardabosques indígenas mayangnas

San José.- Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de «dictadura», la liberación «inmediata» e «incondicional» de un grupo de guardabosques indígenas de la etnia mayangna.

«Los guardabosques de Nicaragua siguen injustamente detenidos por denunciar valientemente la corrupción de la dictadura» de Ortega y Murillo, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

«Nos horrorizan los informes de hambruna, condiciones que son un peligro para la vida y la falta de atención médica», continuó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en un mensaje compartido a los medios por la embajada estadounidense en Managua.

«Su liberación inmediata e incondicional es una cuestión de humanidad básica. #LibertadYa», demandó Washington.

En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Los guardabosques condenados, 10 de los 24, estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de «colonos» en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la ONG Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede en Costa Rica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro de esos indígenas nicaragüenses privados de libertad, que denunciaban la invasión de «colonos» en territorios comunitarios en el Caribe de Nicaragua.

Los cuatro beneficiarios son los indígenas mayangnas Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.

Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales. EFE/ir