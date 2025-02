EEUU está claro que trabajará con países que estén alineados con las políticas de Trump: Rodolfo Dumas

San Pedro Sula – El directivo de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés, Rodolfo Dumas, dijo este viernes que Estados Unidos está claro que trabajará con países que estén alineados con las políticas de Donald Trump.

Indicó que la visita que realizará el Secretario de Estado Marco Rubio por Centro América marca una línea donde plantea oportunidades para los países que colaboren con Estados Unidos.

Sostuvo que estos países han mostrado su voluntad en temas económicos, migratorios etc., y que en ese sentido, trabajará de la mejor manera con ellos para que puedan salir adelante en los diferentes temas que se puedan apoyar entre sí.

En cuanto a Honduras, dijo que si el gobierno no busca o no se alinea con los caminos de comunicación no va a poder aprovechar las oportunidades que está planteando el Secretario Rubio y que Estados Unidos pretende desarrollar en el continente.

“Ellos sienten que la política como tal ha sido abandonada en administraciones anteriores y ahora la intención es volver a crear vínculos de cercanía con los países del continente”, apuntó. IR