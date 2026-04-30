EEUU entrega nueva sala de emergencia en el Hospital Roberto Suazo Córdova

La Paz – La embajada de Estados Unidos en Honduras entregó e inauguró este miércoles la nueva sala de emergencia en el Hospital Roberto Suazo Córdova en el municipio de La Paz, departamento del homónimo nombre.

La inversión en la sala de emergencias fue de más de 1.9 millones de dólares (más 50 millones de lempiras), que cuenta con equipo médico básico y mobiliario de oficina.

La nueva sala de emergencias incluye áreas destinadas al triaje y salas de espera y de observación y otros espacios bien definidos y equipados, diseñados para brindar atención de alta calidad, lo que beneficiará a una población de más de 450 mil personas.

Se estima que beneficiará entre dos mil y tres mil atenciones de emergencia mensuales, así como alrededor de doscientos cincuenta partos al mes, provenientes de los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara.

Mientras que la Secretaría de Salud contribuyó con personal médico y administrativo, así

como con los insumos necesarios para la operación de la sala, evidenciando el trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

La inversión contribuye a la estabilidad regional y fortalece los sistemas de salud, lo que permite detectar y contener enfermedades, así como responder mejor a emergencias sanitarias que pueden cruzar fronteras, generando beneficios tanto para Honduras como para los Estados Unidos.