EEUU entrega a El Salvador a expresidente del Congreso condenado por pactar con pandillas

San Salvador – El Gobierno de Estados Unidos entregó este lunes a las autoridades de El Salvador al expresidente del Congreso y excandidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Norman Quijano, condenado en 2024 a 13 años de prisión por negociar «beneficios electorales» con las pandillas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

«Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó en X la Fiscalía.

Sin detallar si se trata de un proceso de extradición o deportación, la entidad investigadora indicó que «Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña».

Quijano fue juzgado en ausencia y durante el proceso, de acuerdo con la FGR, se presentaron «pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014».

La Fiscalía señaló durante el juicio que Quijano realizó un pago de 50,000 y dos de 25,000 dólares a las tres principales pandillas, aunque no ganó la elección presidencial de 2014 y quedó por debajo del izquierdista Salvador Sánchez Cerén.

La condena fue emitida por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que también inhabilitó a Quijano para ejercer el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que el Congreso salvadoreño le retiró la inmunidad constitucional. EFE