EEUU endurece su política migratoria al obligar a solicitantes de Green Card salir del país

Tegucigalpa– La administración del presidente Donald Trump cerrará una vía migratoria que permitía a extranjeros permanecer en Estados Unidos mientras esperaban la resolución de su proceso de residencia permanente, según reveló el medio Daily Caller.

De acuerdo con la información difundida, la nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), obligará en la mayoría de los casos, a que los solicitantes regresen a sus países de origen para completar el trámite de la Green Card.

La medida contempla que los migrantes deberán someterse desde el extranjero a los controles migratorios y procesos consulares requeridos para optar a la residencia permanente en territorio estadounidense.

El cambio representaría un endurecimiento en las políticas migratorias, ya que anteriormente algunos extranjeros podían permanecer dentro de Estados Unidos mientras esperaban la resolución de sus solicitudes de ajuste migratorio.

Analistas consideran que la disposición podría impactar a miles de migrantes que actualmente buscan regularizar su situación migratoria y que tendrían que abandonar temporalmente el país para concluir el proceso.

Hasta el momento, las autoridades migratorias estadounidenses no han brindado mayores detalles sobre la fecha exacta de implementación ni sobre los casos específicos que podrían quedar exceptuados de la nueva normativa.Agencias/PD/ IR