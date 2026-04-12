EEUU empezará a bloquear el tráfico marítimo en los puertos iraníes este lunes

Nueva York.– Estados Unidos empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes mañana lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT), anunció este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom).

«El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán», indicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses «no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes», aclaró la nota.

Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

El anuncio del Centcom se produce después de que hoy el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EE.UU. bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus «ambiciones nucleares», al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

«Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica. EFE/ir