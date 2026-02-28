EEUU e Israel asestan golpe abrumador y anuncian la muerte de líder iraní Jamenei

Jerusalén/Washington/Teherán – Israel afirmó que los ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán este sábado habrían asesinado al líder supremo iraní, Alí Jamanei, así como otras altas figuras del estado teocrático, además de atacar sus instalaciones militares, con un saldo el primer día del conflicto de más de 200 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay «señales» que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, «dejó de existir» tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.



«El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir», dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

Irán no confirma asesinato de su líder

Versiones estadounidenses e israelíes afirman de la muerte del líder supremo Ali Jameneí.

Un portavoz del Gobierno iraní dijo este sábado a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el Líder Supremo Ali Jamenei sigue con vida, ni su paradero.



El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

«Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a «una fuente informada», que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.

Mayor ataque

Las fuerzas militares conjuntas de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque masivo contra Irán, atacando instalaciones militares, redes de control, las residencias particulares para decapitar el liderazgo político y provocar un cambio de régimen.

🚨Al menos 53 niñas murieron tras el bombardeo que impactó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Pero como es usual en estas campañas, los ataques cayeron en instalaciones civiles, como el caso de una escuela donde 85 escolares murieron tras un bombardeo de las fuerzas de Israel, informó el gobierno de Irán.

La acción fue bautizada la Operación Furia Épica, supone «la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación».

El Comando Central (CENTCOM) , el cuerpo militar del Pentágono a cargo del Medio Oriente, afirmó estar asestando «un golpe abrumador e implacable» contra Irán e indicó que no hay bajas de ninguno de sus miembros.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Un dron iraní impactó el hotel de cinco estrellas Burj Al Arab en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.



«No se han registrado bajas ni heridos en combate por parte de Estados Unidos. Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado a las operaciones», señaló en un comunicado.



«El presidente (Donald Trump) ordenó una acción audaz y nuestros valientes soldados, marines, aviadores, guardianes y guardacostas están respondiendo al llamamiento», declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Contragolpe iraní

Las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra Israel, así como varios estados árabes donde se encuentran varias bases militares estadounidenses y cuyos gobiernos son estrechos aliados de Washington.

Varios edificios de naciones árabes se encontraban en llamas, ya que fueron alcanzados por los drones o misiles iraníes. PD