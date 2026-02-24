spot_img
Migrantes

EEUU dice que hondureños quitan $5.8 billones a estadounidenses

Por: Proceso Digital
La sombra de migrantes hondureños fue registrada este martes al proyectarse sobre una bandera de su país, antes de continuar su viaje hacia la frontera entre Guatemala y México, en Esquipulas (Guatemala). EFE

Tegucigalpa – El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) señaló hoy que bajo la administración de Joe Biden ingresaron el 5 % de todos los hondureños en ese país quienes quitan 5.8 billones de dólares a estadounidenses.

A través de sus redes sociales el DHS compartió una campaña en la que señala que los hondureños envían a su país a través de remesas lo equivalente al 27 % de la economía.

La migración ilegal masiva está socavando la prosperidad económica de Estados Unidos, señala el mensaje.

Cuatro años desastrosos de fronteras abiertas bajo la administración Biden permitieron que el 5% de TODOS los hondureños ingresaron ilegalmente a nuestro país, continúa el mensaje.

Muchos de estos hondureños enviaban remesas a casa, lo que representa el 27% de la economía hondureña y le quita $5.8 mil millones al pueblo estadounidense, subraya.

Bajo el firme liderazgo de @POTUS Trump y @Sec_Noem, estamos poniendo fin a esto y garantizando que la prosperidad de nuestra nación sea PRIORIDAD, cierra el mensaje publicado en los canales oficiales del DHS.

Para el economista hondureña, Julio Raudales, estos datos son erróneos y solo forman parte de una campaña.

Expuso que son más los migrantes mexicanos que han ingresado a esa nación y que envían remesas a su país.

No obstante, señaló que este debe ser un llamado para atacar las causas estructurales de la migración.

Las autoridades norteamericanas están en todo su derecho de proponer o ajustar sus políticas migratorias y lo que le queda a Honduras es trabajar para prevenir la migración.

Se debe aspirar, a que al igual que en Costa Rica, sus ciudadanos no busquen salir de forma irregular, zanjó.

