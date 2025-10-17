EEUU detuvo a dos sobrevivientes del último bombardeo en el Caribe, según CNN y ABC

Miami (EE.UU.) – Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen detenidos este viernes a dos supervivientes del bombardeo que hubo el jueves a una embarcación en el Caribe, la primera vez que sobreviven personas desde que comenzaron estos ataques, según reportaron CNN y ABC con base en fuentes anónimas.

La Marina de Estados Unidos, de acuerdo con estos medios, mantiene a ambas personas en uno de sus barcos tras trascender el jueves la ofensiva a un sexto buque, supuestamente de narcotraficantes venezolanos, según la Administración del presidente Donald Trump realizada por el Comando Sur, que no ha respondido a las preguntas de EFE.

Las autoridades estadounidenses están dando tratamiento a estas personas, reportó el Wall Street Journal, también con base en fuentes, mientras que Fox News informó de la supervivencia de «dos o tres» personas tras el ataque, que Trump no anunció en sus redes sociales como hizo con los demás.

Las dos personas, rescatadas en helicóptero y ahora bajo custodia en un barco, estaban en un buque semisumergible cuando ocurrió el ataque, detalló ABC.

Este hecho trasciende tras la denuncia de la organización ‘Pescadores y amigos del mar’, de Trinidad y Tobago, que aseguró el jueves que dos trinitenses estaban entre los seis muertos en el ataque aéreo militar estadounidense a principios de esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela.

El hecho eleva la polémica sobre los ataques de Estados Unidos, que suman al menos 27 muertos que Washington vincula al narcotráfico de Venezuela.

Apenas el jueves trascendió la próxima dimisión del almirante estadounidense Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela, mientras The New York Times reportó que él expresó reservas sobre estos bombardeos.

Trump autorizó el miércoles a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra «el narcotráfico» en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones.

En tanto, el Gobierno venezolano expresó ese día que ve con «extrema alarma» el uso de la CIA como «una amenaza» contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de «maniobras» que buscan «legitimar una operación» de «cambio de régimen» en el país. EFE