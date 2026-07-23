EEUU destina 200 millones de dólares en ayuda humanitaria para la Cruz Roja internacional

Washington.– El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una contribución de más de 200 millones de dólares en asistencia humanitaria y respuesta a desastres destinada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El Departamento de Estado detalló en un comunicado que cerca de 133 millones de dólares se destinarán al CICR para 2026, mientras que otros 70 millones irán dirigidos a la FICR.

«Las contribuciones de hoy respaldan a organizaciones que responden con rapidez ante los desastres, ofrecen un acceso inigualable a personas necesitadas en zonas de conflicto y aprovechan la infraestructura de respuesta humanitaria y ante desastres existente a nivel mundial», subrayó la Administración.

En el caso de la FICR, el Gobierno norteamericano destacó que la organización cuenta con una red de 18 millones de voluntarios integrados en las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que suelen ser los primeros equipos en llegar sobre el terreno para prestar asistencia de emergencia.

El Departamento de Estado indicó que esta contribución se suma a otras ayudas similares concedidas recientemente a Catholic Relief Services, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, así como al memorando de entendimiento suscrito con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, acompañado de un compromiso de 3.800 millones de dólares. EFE/ir