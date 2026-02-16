EEUU destaca colaboración de Honduras en lucha contra narcotráfico

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en Tegucigalpa destacó hoy la colaboración de Honduras en la lucha regional contra el narcotráfico.

El presidente Trump está liderando un esfuerzo global para detener a los narcotraficantes y mantener las drogas peligrosas fuera de nuestro hemisferio. Las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico están generando resultados concretos en toda la región, gracias al trabajo conjunto con países socios, incluyendo Honduras., indicó la embajada en una publicación en sus redes oficiales.

A través de la cooperación regional, se han logrado importantes decomisos de drogas y precursores químicos, así como la erradicación de cultivos ilícitos, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades, subrayó.

El presidente Trump está liderando un esfuerzo global para detener a los narcotraficantes y mantener las drogas peligrosas fuera de nuestro hemisferio.



Las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico están generando resultados concretos en toda la región, gracias al… pic.twitter.com/yIpzrYJvmH — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) February 16, 2026

Lo anterior se traduce en un mensaje positivo para Honduras si se toma en cuenta que en septiembre de 2025 Estados Unidos señaló que Honduras no es suficientemente fuerte en la lucha antidroga.

Además de su última inclusión en el informe sobre producción y tráfico de drogas es considerada como una tragedia por diversos sectores políticos y analistas de seguridad.

El propio presidente Donald Trump publicó el informe Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o de Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2026, donde está incluido Honduras.

“Por la presente identifico a los siguientes países como importantes países de tránsito de drogas o importantes países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela”, destaca la publicación colgada en el sitio web del Departamento de Estado. (RO)

Decomisos importantes de cocaína en 2025

N°. | Lugar | Fecha | Cantidad

1. Quimistán, Santa Bárbara -26 de enero- 174 kilos

2. Jamastrán, El Paraíso -31 de enero- 8 kilos

3. Bonito Oriental, Colón -19 de febrero- 9 kilos

4. Santa Rosa de Aguán, Colón -3 de marzo- 340 kilos

5. Tabacunta, Gracias a Dios -14 de marzo- 45 kilos

6.- Merendón, San Pedro Sula, Cortés -26 de marzo – 80 kilos

7.- Chamelecón, Cortés -6 de abril – 786 kilos

8.- Omoa, Cortés -13 de junio- 230 kilos

9.- Gracias a Dios -15 de julio- 52 kilos

10. Choluteca -21 de julio– 7 kilos

11. Copán Ruinas -27 de agosto- 16 kilos

12. Iriona, Colón -09 de septiembre 25 kilos

13. Santa Bárbara – 15 de octubre – 44 kilos

14. Gracias, Lempira – 16 de octubre – 54 kilos

15. El Paraíso- 10 de noviembre-23 kilos

16.- La Ceiba, Atlántida– 21 de noviembre- 12 kilos



