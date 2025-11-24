EEUU designa a Maduro y al Cártel De Los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Tegucigalpa / Washington – Estados Unidos designó al Cártel De Los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTOs, por sus siglas en inglés) y a Nicolás Maduro como jefe de la misma, presionando más al régimen chavista que mantiene el control sobre Venezuela.

El Federal Register, una especie de diario La Gaceta en Estados Unidos, publicó la designación oficial de parte del Departamento de Estado la noche de este domingo, pero con fecha del lunes 24 de noviembre del 2025, tal y como lo había adelantado el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Tal designación la reserva Washington a organizaciones terroristas foráneas a las cuales combate implacablemente en el aspecto militar como fueron Al Qaeda de Osama Bin Laden, el Estado Islámico en Medio Oriente, Hezbollah del Líbano , Hamas de Palestina y otras organizaciones islamistas en esa zona del mundo, al igual que en África y Asia.

Es la primera vez que una administración estadounidense cataloga como OFTs a un grupo latinoamericano, esta vez reservado al Cártel De Los Soles y que según Washington controla territorialmente Venezuela y desde ahí envía drogas como a suelo norteamericano donde cada año unas 70 mil personas mueren debido a los efectos de estas drogas pesadas como fentanilo y cocaína.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha enviado un grupo militar cerca de las costas de Venezuela con el fin de combatir el narcotráfico.

El Federal Register en su volumen 90, No 224 en el aviso público 12869 del Departamento de Estado hace el anuncio oficial de designar al Cártel De Los Soles como Organización Terrorista Extranjera basada en registros de la administración y en consulta con la Fiscalía General y la Secretaría del Tesoro Norteamericana.

Músculo militar de EEUU cerca de Venezuela

La administración Trump combina fuerza militar con diplomacia para tratar con Maduro, aunque la Casa Blanca no ha dicho públicamente cual es su objetivo con el régimen de Caracas.

Mientras a nivel judicial Maduro es acusado por fiscales en un tribunal neoyorquino y Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares por su captura y concentra miles de hombres y poderosas naves de guerra de última generación, Trump abre la puerta a una negociación.

Recientemente dijo que podría hablar con Maduro porque tiene un mensaje que darle, aunque no reveló en qué consistía dicho mensaje.

Mientras el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford y su grupo de combate ya se encuentra en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, uniéndose a dos naves de asalto anfibio, varios destructores y un submarino de propulsión nuclear.

El portaaviones transporta al menos 70 aviones, mientras en Puerto Rico hay una dotación de F-35, la joya de la corona de la aviación militar estadounidense y que los coloca a unos pocos minutos de Caracas.

Igualmente hay una expedición de unos 5 mil Marines, mientras el portaaviones y su equipo cuentan en conjunto con unos 10 mil efectivos militares.

Varios analistas señalaron que tal concentración de poder de fuego y especialmente la movilización del Gerald Ford hizo que Trump cruzara la línea de la cual no puede regresar y es terminar con el régimen de Maduro y sacarlo del poder.

El analista Jorge Schmit Nieto dijo a CNN que ahora “Donald Trump no tiene más remedio que tomar una medida drástica, porque va a ser peor para él si no lo hace”.

Schmit Nieto dice que Trump tiene mucho que ofrecer a Maduro, como permitir una salida del poder con su séquito de 400 personas para ques e refugie en Cuba, Rusia o cualquier país, eliminar la recompensa por su captura, mientras Maduro no puede ofrecer nada que no sea su salida del poder.

El analista descartó una invasión con tropas terrestres, indicando que el pueblo estadounidense puede apoyar ataques aéreos o una operación quirúrgica donde no se exponga la vida de soldados norteamericanos.

Schmit Nieto indicó que declararlos una organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles es prácticamente una “declaración de guerra” informalmente y las consecuencias pueden ser positivas como el debilitamiento de Caracas. PD