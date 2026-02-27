EEUU deporta a 86 inmigrantes amparados por DACA, admite el Gobierno de Trump

Los Ángeles (EEUU) – El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, admitió la deportación de decenas de inmigrantes que estaban protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), bajo el argumento de que enfrentaban cargos criminales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció en una carta enviada al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron detenidos 261 beneficiarios de DACA y 86 de ellos deportados.

En la carta, citada por Politico, Noem aseguró que 241 de las 261 personas detenidas tenían antecedentes penales, aunque no detalló los cargos que enfrentaban.

DACA, creado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), tiene como objetivo proteger de la deportación a inmigrantes elegibles que llegaron a Estados Unidos siendo niños y les permite obtener autorización para trabajar.

Defensores de los inmigrantes denunciaron que agentes migratorios han detenido a personas bajo acusaciones criminales infundadas o que posteriormente fueron desestimadas.

En defensa de las deportaciones de los inmigrantes amparados por DACA, la secretaria citó la decisión de un juez federal en Texas que declaró el programa ilegal por tratarse de una disposición administrativa.

Noem también señaló que, aunque el programa otorga “una suspensión temporal de la deportación”, no confiere ningún derecho a permanecer en Estados Unidos de manera indefinida.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump intentó poner fin a DACA, pero una decisión del Tribunal Supremo determinó que el procedimiento utilizado por el mandatario republicano fue ilegal.

El senador Durbin investiga denuncias de deportaciones injustas de inmigrantes amparados por el programa. EFE