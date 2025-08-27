EEUU construye coalición internacional anti terrorismo y narcotráfico: Marco Rubio

Tegucigalpa /Washington – La Casa Blanca prepara una coalición internacional que luche contra el narcotráfico, informó el secretario de Estado, Marco Rubio; mientras los militares estadounidenses despachados a aguas del Caribe cerca de las costas de Venezuela realizan ejercicios con misiles, fuero de artillería, helicópteros y aviones.

En una reunión del Gabinete de gobierno dirigida por el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el secretario Rubio dijo que “por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están bombeando veneno —veneno asesino— a nuestras ciudades, y eso es un esfuerzo de equipo”, según informó el propio Departamento de Estado en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el trabajo también cuenta con el apoyo en el exterior de gobiernos que se han unido en una coalición internacional contra el narcotráfico para combatir a los cárteles como el de los Soles, que Washington afirma que lo dirige Nicolás Maduro, el hombre fuerte de Venezuela.

.@SecRubio at today’s Cabinet meeting, “For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison — killer poison — into our cities, and that's a team effort.” pic.twitter.com/DJjnNYO3fJ — Department of State (@StateDept) August 26, 2025

“Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, indicó Rubio en la reunión del Gabinete y mencionó a países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina.

El presidente Javier Miles fue el último en sumarse a la ola que se está generando en cuanto a no reconocer a Maduro como presidente de Venezuela y designar al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista.

Submarino nuclear se unirá a naves de combate

Mientras Estados Unidos anunció el envió de más naves de guerra frente a las costas de Venezuela, en una acumulación de hombres y equipo de guerra que no se veía desde la invasión a Panamá cuando depusieron al exhombre fuerte Manuel Noriega.

Reportes señalan que el submarino de propulsión nuclear el USS Newport y el crucero lanzamisiles USS Erie se unirán la próxima semana a la imponente flota que el Pentágono despacho cerca de las costas de Venezuela, oficialmente para combatir a los narcotraficantes.

El USS Newport ya había entrado en acción en las guerras de Afganistán cuando derrocaron a los Talibanes en su primera etapa de gobierno por albergar supuestamente a bases de Al Qaeda y su entonces líder Osama bin Laden.

Igualmente tomó acción el submarino en la invasión a Irak cuando fuerzas estadounidenses derrocaron al gobierno de Saddam Hussein, que finalmente fue ahorcado.

Washington sostiene que Venezuela alberga a dos cárteles el Tren de Aragua, una violenta pandilla criminal que se extendió por Latinoamérica y llegó a ciudades de Estados Unidos, como el Cártel de los Soles, que la Casa Blanca y otras instituciones señalan que lo dirige Nicolás Maduro.

Entrenamiento en el mar

El Pentágono informó que mientras se dirigen hacia Venezuela el segundo equipo despachado y que lo conforman los buques de asalto anfibio el USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, sus militares realizan entrenamiento en alta mar con el uso de misiles RIM 7 – Sea Sparrow, piezas de artillería, vuelos de helicópteros y ala fija.

Los tres barcos de asalto anfibio llegarán en los próximos días a Venezuela, para unirse a los tres destructores enviados en la primera ola de despachos de una fuerza naval poderosa a las costas venezolanas.

Caracas también manda equipo a la mar

El régimen de Caracas anunció por medio del general Vladimiro Padrino López que enviarán equipo de alto calado a las aguas venezolanas en el Caribe para combatir el narcotráfico.

📍#Venezuela / #UnitedStates (🇻🇪/🇺🇸)



Minister of Defense Vladimir Padrino López has announced the mobilization of the @ArmadaFANBVzla vessels into the Carribean to meet the @USNavy fleet.



Additionally deploying UAVs & riverine patrols.pic.twitter.com/Y2P6CrqB3j — SA Defensa (@SA_Defensa) August 26, 2025

No aclaró si esas naves estarán en las mismas posiciones de las norteamericanas. (PD).