EEUU celebra sus 250 años de independencia ante una imagen de un imperio en decadencia 

Análisis de Alberto García Marrder

Para Proceso Digital, La tribuna y El País de Honduras

Estados Unidos se encamina a celebrar este 4 de julio de 2026 el aniversario de sus 250 años de independencia, con la percepción de que está súper potencia está en una fase de decadencia, como le ha pasado a los grandes imperios.

Cientos de estadounidenses están renunciando a sus ciudadanías y buscan futuro en Europa (especialmente en Irlanda), desciende la popularidad de su presidente, Donald Trump, la guerra con Irán es más impopular que la que fue con Vietnam y los republicanos saben que en las próximas elecciones de medio término en noviembre en el congreso recibirán un «batacazo”.

Y Trump está enfrascado en una guerra con Irán que no puede terminar, esperando una rendición de Teherán que no llegará.

En su plan expansionista, no ha logrado que los canadienses se conviertan en el estado 51 de la Unión, como les ha ofrecido, ni tampoco que los escasos habitantes de Groenlandia acepten su oferta de compra.

Trump enfrenta una ola de violencia interna y ha sido objeto de tres atentados contra su vida, en un país inundado de armas.

La declaración de independencia fue firmada por las trece colonias que inicialmente dieron origen a los Estados Unidos: Massachusetts, Rhode Island, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nuevo Hampshire, Connecticut y Georgia.

George Washington lideró las fuerzas militares contra Gran Bretaña. Observen la bandera inicial con las 13 estrellas.. Ahora son 50.

Por eso ha sido bastante simbólica la reciente visita oficial del rey Carlos III de Inglaterra a Washington para recordar el desafío de las antiguas trece colonias al imperio británico y que dieron lugar al actual Estados Unidos.

Ha sido interesante entonces el intercambio de bromas que se hicieron Carlos III y el presidente Donald Trump.

”Nos deberían dar las gracias que por nosotros hablan inglés”, le dijo el monarca inglés a Trump.

“Y ustedes en Europa hablarían alemán y deberían darnos las gracias por ayudar Estados Unidos a derrocar la Alemania nazi que había ocupado parte de Europa”, contestó Trump.

Igualmente de simbólico fue el discurso que dio el rey británico ante el Congreso, emulando al que dio su madre, la Reina Isabel II el 16 de mayo de 1991, la primera vez que un monarca británico lo hacía.

Casi 250 años después de esa guerra de independencia, el Reino Unido ahora es el mejor país aliado que tiene Estados Unidos en Europa, a pesar de las divergencias con su Primer Ministro, Sir Keir Starmer.

¿Y qué ha pasado en estos 250 años?

En el aniversario de los 50 años, precisamente el 4 de julio de 1826, murieron el mismo día, dos de los firmantes del acta de independencia, John Adams (a los 90 años) y Thomas Jefferson (83). Solo por diferencias de horas, en una misteriosa coincidencia.

Y en la década de 1820 a 1830, se declararon independientes del imperio español casi todos los países latinoamericanos.

Hubo dos guerras mundiales. La primera, entre 1914 y 1918 entre potencias centrales (Alemania, Austria-Húngara e Italia y los Países Aliados) y la segunda contra la Alemania nazi, la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial, por parte de Estados Unidos y los Aliados.

El hundimiento de acorazados americanos en Pearl Harbor, por parte de Japón, fue la razón para que Estados Unidos entrara en una guerra mundial. Este conflicto tuvo severos genocidios, como el holocausto judío y el uso de bombas nucleares sobre Japón, por primera vez en la historia militar.

Si hay que destacar los años sesenta que trajo cambios e innovaciones en la moda, la música y la igualdad de los derechos civiles, especialmente en los Estados Unidos. Y en Londres, viví esa época de la minifalda, de los Beatles y Rolling Stones.

Pero también de asesinatos políticos como el del presidente de Estados Unidos, John F, Kennedy, el 22 de Noviembre de 1963 en Dallas y poco después, el de su hermano el precandidato presidencial Robert F. Kennedy, el 15 de junio de 1968, en Los Ángeles.

¿Que nos puede traer los siguientes 250 años? No lo sabemos, pero sí podemos pronosticar que la Inteligencia Artificial (IA) lo guiará todo.