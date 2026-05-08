EEUU busca revocar la ciudadanía a exdiplomático -que estuvo en Honduras- condenado en caso de espionaje para Cuba

Miami (EEUU) – El Gobierno estadounidense busca revocar la ciudadanía al exembajador de EEUU Víctor Manuel Rocha, sentenciado en 2024 en Miami a 15 años de cárcel por cargos relacionados con espionaje para Cuba durante 40 años, informó este viernes el Departamento de Justicia.

La denuncia contra Rocha, nacido en Colombia y exembajador estadounidense en Bolivia, fue presentada por esta cartera el jueves en un tribunal del sur de Florida.

«Víctor Manuel Rocha no era un agente de bajo nivel. Era un exembajador de Estados Unidos y alto funcionario del gobierno que admitió haber servido secretamente al régimen cubano durante décadas», declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

Rocha fue arrestado en diciembre de 2023 en Miami bajo cargos de actuar como agente encubierto para el Gobierno cubano durante cuatro décadas, y en 2024 se declaró culpable de «actuar como agente ilegal de un Gobierno extranjero (Cuba)» y por «defraudar a Estados Unidos».

El Gobierno estadounidense argumenta que el exdiplomático obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante «mentiras, ocultamiento y traición».

El Departamento de Estado indicó que presentará siete cargos independientes para revocar su ciudadanía estadounidense.

Entre 1981 y 2002 Rocha fue empleado del Departamento de Estado de EE.UU. y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia. JS