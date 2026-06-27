EEUU bombardea de nuevo a Irán tras ataque contra un petrolero en Ormuz

Washington – Estados Unidos lanzó este sábado una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

«Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial», señaló el mando militar en un comunicado.

El Centcom aseguró que, tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, Teherán tuvo «la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego», pero optó por no hacerlo.

De acuerdo con la institución, la ofensiva estuvo dirigida contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

El Comando Central añadió que el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz continúa y aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen «alerta, preparadas para actuar y listas para responder» ante nuevas amenazas.

Este segundo ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de «legítima defensa».

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el viernes a Irán de cometer una violación «insensata» del alto el fuego al lanzar «al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz».

Se trata de los primeros ataques lanzados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. JS