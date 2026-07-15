EEUU ataca objetivos militares iraníes para debilitar su amenaza en el estrecho de Ormuz

Miami (EE.UU.).- El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que «mermaron aún más la capacidad» de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

«Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz», detalló el Centcom, con sede en el centro de Florida.

Entre tanto, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó hoy a Irán de arrastrar a todo Oriente Medio al caos por sus ataques contra sus vecinos árabes, miembros de esa alianza política y económica, así como contra Jordania.

Los Estados del CCG -Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Omán-, así como Jordania, son todos aliados de EE.UU. y acogen en su territorio o aguas bases o presencia militar estadounidense, y algunos de ellos tienen firmados acuerdos de defensa con Washington.

El martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos restablecieron el bloqueo a los buques que transitan hacia y desde Irán por el estrecho de Ormuz y lanzaron una nueva ola de bombardeos.

Los ataques se producen tras la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica, al acusar a Teherán de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

El lunes, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval y que Washington cobraría un 20 % por proteger a los buques que cruzan el estrecho, aunque este martes retiró esa medida y dijo que la sustituirá por acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo.

La escalada, iniciada hace siete días con enfrentamientos en Ormuz, se ha extendido por Oriente Medio con tres noches de bombardeos sobre Irán y la respuesta iraní con ataques en la región.

El Centcom recordó que, durante el bloqueo anterior, entre el 13 de abril y el 18 de junio, EE.UU. desvió más de 140 buques, inhabilitó nueve embarcaciones que desobedecieron las órdenes y facilitó el paso de más de 50 naves con ayuda humanitaria. EFE/ir