EEUU asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

Washington – El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para «implementar un bloqueo férreo» en el estrecho de Ormuz y asegurar una «posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo».

«Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente» y se alcance un pacto, agregó el secretario, quien calificó el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como «la opción más diplomática» de ejercer presión sobre la República Islámica.

Hegseth advirtió a la jefatura militar iraní que «los están observando» y que saben «qué recursos militares están moviendo y adónde los están moviendo».

Insistió en que la Armada de EEUU «controla el tráfico que entra y sale del estrecho (de Ormuz)» porque tienen «recursos y capacidades reales», por lo que están preparados para mantener esta operación «el tiempo que sea necesario».

«Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético», amenazó.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, coincidió en que el mando norteamericano «permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento».

Por su parte, el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, explicó que las tropas están aprovechando el tiempo durante el cese el fuego.

«Nos estamos rearmando, estamos renovando nuestro equipamiento y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos», dijo a la prensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que la guerra «está a punto de terminarse» y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán).

El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, supeditado a la apertura de durante del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno. EFE