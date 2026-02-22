EEUU arrecia búsqueda del hondureño “El Porkys” en Guatemala

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos arreció la búsqueda del hondureño Yulan Adonay Archaga conocido por el alias de “El Porky” en el país vecino de Guatemala.

– En un incidente confuso se había informado su captura en Colombia, pero luego se aclaró que no había ocurrido.

A través de su embajada en ese país, el gobierno estadounidense solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del hondureño.

El gobierno de EE.UU. recordó a los guatemaltecos que por información que lleve a la captura del hondureño se pagará una recompensa de hasta 38 mil 500 mil millones de quetzales.

¡Se busca! Estados Unidos y Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales.

Yulan Adonay Archaga, uno de los líderes de MS-13 y más buscados por el FBI, está acusado de conspiración para distribuir e importar cocaína a los Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico. Recompensa de hasta Q38,500,000.00 por información que conduzca a su arresto y/o condena, indicó la embajada de EE.UU en Guatemala.

Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky” o Alexander Mendoza, es un fugitivo hondureño y presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, considerado uno de los criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

En 2015, fue arrestado y condenado en 2018 a 20 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita. Sin embargo, el 13 de febrero de 2020, escapó durante una audiencia judicial en El Progreso, Honduras.

Este fugitivo es señalado como una figura clave en el crimen organizado, aliado de carteles de droga y con influencia en negocios ilícitos como extorsión y lavado de dinero a través de empresas fachada.

Su captura puede representar para un agente o un civil una fortuna de 131 millones de lempiras (5 millones de dólares), por lo que es una prioridad en primera instancia para el gobierno estadounidense y en un segundo plano para el gobierno hondureño. (RO)