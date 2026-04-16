EEUU anuncia restricción de visas a quienes apoyan a sus adversarios

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU.

NOTA DE PRENSA

OFICINA DEL PORTAVOZ

16 DE ABRIL DE 2026

La Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Trump lo deja claro: esta Administración impedirá que las potencias adversarias posean o controlen activos vitales o amenacen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región. El Departamento de Estado está trabajando para promover el liderazgo estadounidense en nuestro hemisferio, proteger nuestro territorio nacional y garantizar el acceso a rutas y zonas vitales en toda nuestra región.

Hoy, en apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una ampliación significativa de una política de restricción de visados ya existente dirigida a quienes trabajan en nombre de adversarios de Estados Unidos para socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática. Esta política ampliada nos permite restringir los visados estadounidenses para los ciudadanos de países de nuestra región que, mientras se encuentren en países del Hemisferio Occidental y actúen intencionadamente por países adversarios, sus agentes o empresas, dirijan, autoricen, financien con conocimiento o les presten un apoyo significativo, o lleven a cabo actividades que sean adversas y socaven los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Estas personas, y sus familiares directos, no podrán, por regla general, ingresar en Estados Unidos.

Entre estas actividades se incluyen, entre otras: permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en nuestro hemisferio; desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional; socavar los intereses económicos estadounidenses; y llevar a cabo operaciones de influencia destinadas a socavar la soberanía y la estabilidad de los países de nuestra región.

Para demostrar nuestro compromiso con esta política en expansión, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visado a 26 personas de todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades. La Administración Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses y promover la seguridad y la prosperidad de nuestra región.

Estas medidas se adoptan de conformidad con el artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.