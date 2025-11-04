EEUU anuncia multa de 5 mil dólares por ingreso irregular a su territorio

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló hoy que ingresar irregularmente a las fronteras de ese país tiene consecuencias, entre ellas una multa de 5 mil dólares (131 mil lempiras).

Toda persona de 14 años o más que cruce ilegalmente deberá pagar una multa definitiva de $5,000 por ingreso inadmisible.

Entrar ilegalmente a los Estados Unidos tiene consecuencias.



Además, puede ser deportada o encarcelada. Esta multa es final, no negociable y sin derecho a… pic.twitter.com/Cwb8FFVbfz — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 4, 2025

Además, puede ser deportada o encarcelada. Esta multa es final, no negociable y sin derecho a apelación, señaló la oficina de la embajada norteamericana en Tegucigalpa.

En ese contexto, la embajada de EE.UU. exhortó a todos los migrantes a no colocar en riesgo su futuro y no cruzar de forma irregular cualquier frontera de su territorio.

Actualmente en Estados Unidos se radican más de un millón de hondureños, la mayoría en condición irregular.

El presidente Donald Trump mantiene rígidas normas migratorias para evitar el ingreso irregular de nuevos inmigrantes. (RO)