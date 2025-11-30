EEUU agradece el trabajo de los observadores electorales en elecciones en Honduras

Tegucigalpa – Estados Unidos agradeció a la Organización de Estados Americanos el trabajo que realiza con los observadores en las elecciones generales en Honduras.

Los observadores internacionales se han desplazado en los 18 departamentos del país.

Desde tempranas horas de la mañana la población hondureña se ha apersonado a los centros de votación a ejercer el sufragio.

.@WHAAsstSecty: Estados Unidos valora a los observadores electorales locales e internacionales, independientes y creíbles, incluidos los expertos de la @OAS_Official que participan hoy en misiones de observación en las elecciones generales en Honduras. Las misiones de observación… https://t.co/Hk7949XnwV — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 30, 2025

En ese sentido, Estados Unidos valora a los observadores electorales locales e internacionales, independientes y creíbles, incluidos los expertos de la Organización de Estados Americanos que participan hoy en misiones de observación en las elecciones generales en Honduras.

Las misiones de observación de la OEA han promovido la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra región desde 1962, indica el X posteado por la embajada de EEUU.

“Estamos agradecidos por su trabajo”, cierra el X. IR