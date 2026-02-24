EEUU advierte que continúa imponiendo restricciones de visados a personas con participación en pandillas y organizaciones criminales

Tegucigalpa – Estados Unidos a través de sus redes sociales recordó que continúa imponiendo restricciones de visados a personas ligadas a pandillas y organizaciones delictivas y a sus familias.

Estados Unidos seguirá imponiendo restricciones de visado a personas extranjeras y a sus familiares directos, así como por la interferencia en los esfuerzos para combatir las pandillas, señaló.

Agregó que la Administración del presidente Donald Trump promoverá la rendición de cuentas de quienes continúen desestabilizando nuestra región.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Ha hecho lo mismo con la banda transnacional Tren de Aragua, la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, y el Cartel de los Soles.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EEUU, que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones. IR