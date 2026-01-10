EEUU advierte “graves consecuencias” ante intentos de anular ilegalmente las elecciones en Honduras

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos advirtió este sábado que habrá “graves consecuencias” para quienes intenten anular de manera ilegal los resultados de las elecciones generales en Honduras.

El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU afirmó que las “voces de 3.8 millones de hondureños han hablado”, tras la certificación oficial de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y remarcó que cualquier intento ilegal de anular las elecciones tendrá graves consecuencias.

En el pronunciamiento, Washington rechazó de forma categórica acciones que busquen desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, al tiempo subrayó que la violencia política no tiene cabida en un proceso democrático.

(LEER): Sancionado y publicado en La Gaceta decreto que ordena escrutinio electoral

“El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder”, señaló el mensaje, que reafirma el respaldo de EEUU al proceso electoral certificado por la autoridad electoral del país.

Asimismo, el gobierno estadounidense expresó su disposición a trabajar con el presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, para avanzar en objetivos compartidos entre ambas naciones, marcando una señal clara de reconocimiento y legitimidad internacional al nuevo gobierno.

El pronunciamiento se produce en medio de clima política de tensión interna, y constituye una advertencia directa contra intentos de desestabilización del orden democrático en Honduras.

(LEER): Redondo y bancada de Libre se abrogan declaratoria final y piden acción penal contra consejeras del CNE

Esta semana, el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo junto con la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) aprobó un decreto para realizar un recuento especial de las actas de las elecciones generales.

Por consiguiente, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la violencia e ilegalidad en ala legislativa oficialista de dañar la democracia.

(LEER): Preocupación en la OEA por violencia e ilegalidad en ala legislativa oficialista que daña la democracia

La presidenta Xiomara Castro sancionó el decreto legislativo y se publicó en el diario oficial La Gaceta. AG