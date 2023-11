EEUU advierte de “consecuencias serias” a personas que no utilizan canales legales y cruzan la frontera

Tegucigalpa – El subsecretario de temas fronterizos y migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Nuñez-Neto y el subsecretario interino de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, Marx Well, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa virtual en la que advirtieron de consecuencias serias para las personas que utilizan los canales legales y cruzan la frontera de manera irregular.

“Seguimos implementado las consecuencias que se han fortalecido en la frontera, incluyendo la reglamentación que se promulgó en mayo que pone límites en la capacidad de pedir asilo en la frontera para las personas que no utilizan los canales legales”, apuntó Nuñez-Neto en la conferencia en la que participó Proceso Digital.

Las personas que cruzan la frontera y no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación y una prohibición mínima de admisión de cinco años y también pueden ser sujetos a procesos penales si siguen cruzando de manera irregular.

Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380 mil personas que cruzaron nuestras fronteras de manera irregular, incluyendo a más de 60 mil miembros de familias, informó el funcionario estadounidense.

Al mismo tiempo, se ha librado la mayor expansión de vías legales para los Estados Unidos en décadas, agregó.

Desde que se introdujo la aplicación móvil CBP One más de 320 mil personas han programado una cita en la frontera para presentarse en un punto de entrada y hemos admitido casi 270 mil nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con base a procesos de parole humanitario.

En consecuencia ha disminuido el flujo migratorio desde el 12 de mayo significativamente y en el último mes hemos visto una disminución general 14 % de encuentros en la frontera, resumió.

Recordó que el cinco de octubre se anunció un programa que permite repatriar a ciudadanos de Venezuela directamente a su país, desde entonces se han operado cuatro vuelos con un promedio de 130 venezolanos deportados en cada uno.

En ese sentido, se ha observado una disminución del 65 % de encuentro de venezolanos en la frontera sur de EE.UU., añadió.

Insistió que existen consecuencias serias en la frontera y que existen opciones legales a las que pueden aplicar los migrantes.

De su parte, Well reiteró que las consecuencias son para las personas que no utilizan las vías legales que el gobierno de Estados Unidos ha puesto a disposición.

No pongan sus vidas en manos de los coyotes y no se expongan a los peligros del trayecto para solo llegar a la frontera y ser devueltos por no utilizar las vías adecuadas, zanjó. (RO)