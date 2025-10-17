EEUU admite acusación penal contra Smartmatic por sobornos

Tegucigalpa – La congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar reiteró que “es muy preocupante el papel de estas empresas en elecciones y procesos democráticos”, luego de que un gran jurado de Miami acusó a la empresa de tecnología electoral Smartmatic de pagar sobornos a funcionarios en Filipinas por más de un millón de dólares.

La republicana expresó mediante su cuenta en la red social X que, “Smartmatic está corrupta hasta la médula y vinculada al régimen criminal de Nicolás) Maduro”.

Salazar enfatizó en su mensaje que “ahora los fiscales federales lo confirman: acusada en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos internacionales”.

Los comentarios de la congresista fueron realizados luego de que el gran jurado del Distrito Sur de la Florida admitió, una acusación penal contra Smartmatic Filipina y Smartmatic USA.

Tres ejecutivos de Smartmatic, incluyendo a Roger Piñate, Juan Andrés Donato Bautista, José Miguel Vásquez, Elie Moreno y la Corporación SGO de la cual Smartmatic es una subsidiaria, fueron acusados, según la acción penal en curso. VC