EEUU acuerda con Google, Microsoft y xAI revisar sus modelos de IA antes de lanzarlos

Nueva York – El Centro de Estándares e Innovación en IA (CAISI) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EEUU anunció este martes acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI para someter a revisión los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que se pongan a disposición del público.

«La ampliación de la colaboración con los principales laboratorios de IA de EEUU permitirá realizar evaluaciones previas al despliegue y otras investigaciones», anota el comunicado del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.

De acuerdo con la nota de prensa, CAISI «llevará a cabo evaluaciones previas al despliegue e investigaciones específicas para evaluar mejor las capacidades de la IA de vanguardia y mejorar la seguridad de la IA».

Hasta ahora, la Administración de Trump había defendido un enfoque de no intervención para dar vía libre a Silicon Valley en el desarrollo de esta vanguardista tecnología para así ganar a China en la carrera de la IA.

Un factor determinante en este cambio de postura habría sido el reciente anuncio de la empresa Anthropic sobre su modelo de ciberseguridad Mythos, un programa que la propia compañía decidió no lanzar al público -pero sí a un grupo de empresas americanas- debido a su extrema capacidad para identificar vulnerabilidades críticas en software, lo que podría desencadenar una crisis de ciberseguridad.

Este giro coincide también con una reestructuración en la política tecnológica de la Casa Blanca tras la salida en marzo de David Sacks, conocido como el «zar de la IA».

Ahora, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han asumido un papel protagonista en la definición de la política de IA. EFE