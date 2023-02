A 25 años del caso Clinton-Lewinsky: ¿Qué ha pasado con el mayor escándalo sexual-político de EEUU?

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM) Otro Mano a mano periodístico que retumba

AGM: Jacobo, vamos a escribir sobre un tema que tu seguiste muy de cerca en Washington como corresponsal de la CNN EN ESPAÑOL en la sala de prensa de la Casa Blanca y yo, no muy lejos, en Miami, para la Agencia EFE.

AGM: Antes de entrar en detalles, hagamos un breve recordatorio. A finales de los años noventa, el presidente Bill Clinton( de 49 años) y la becaria Mónica Lewinsky, (22 años), mantenían una relación sexual en el baño de la Oficina Oval de la Casa Blanca, que duró unos dos años. El primer medio que difundió la noticia fue el portal “The Drudge Report”. Tras el escándalo, Clinton dijo en televisión una frase falsa en ese momento: “I DID NOT HAVE SEX WITH THAT WOMAN” , (“Yo no he tenido sexo con esa mujer”) O tal vez el presidente no consideraba que una felación fuera sexo. Clinton salió ileso de un “impeachment” (juicio político) en el Senado.

Aún quedan muchas interrogantes y te propongo que indaguemos cómo les afectó a los protagonistas este tremendo y ya histórico escándalo.

AGM: Jacobo, ¿como lo recuerdas?

JG: Yo cubrí la Casa Blanca a tiempo completo desde 1987 al 2005 y por supuesto que en la época del escándalo Clinton-Lewinsky me tocó informar todos los detalles de ese engorroso suceso, que sacudió a la Casa Blanca, al Congreso, a Washington, a todo Estados Unidos y al mundo entero. No teníamos duda alguna que eso era tan grave que bien podría costarle al presidente Clinton tener que renunciar a su cargo y pasarle el poder al vicepresidente Al Gore.

Pero tuvo la gran suerte de que su esposa Hillary Clinton lo defendió a capa y espada. A final de cuentas, aunque la Cámara de Representantes lo encausó por haber mentido bajo juramento, el Senado rehusó castigarlo y así logró continuar gobernando el país hasta el fin de su segundo mandato presidencial.

Bill Clinton niega, en falso, cualquier relación sexual «con esa mujer». Escucha su esposa, Hillary Clinton, (Foto Harry Hamburg-«New York Daily News», via Getty Images.

AGM: Clinton terminó sus dos mandatos presidenciales, pero siempre bajo la sospecha de su participación en el “caso Lewinsky”. ¿Crees Jacobo que también fue una mala influencia sobre el futuro político de su esposa, Hillary Clinton, y de su fracaso presidencial con Donald Trump?

JG: Al contrario, él la ayudó enormemente para que fuese electa senadora por el Estado de Nueva York durante dos periodos, del 2001 al 2013, y luego fue nombrada Secretaria de Estado en el primer periodo de Barack Obama.Y en el 2016, Bill le ayudó muchísimo para que ella exitosamente obtuviera la candidatura presidencial demócrata. Y luego trabajó incansablemente para que venciera a Donald Trump, pero ella cometió una serie de graves errores políticos durante la campaña, principalmente en los últimos días de la contienda. Así fue que Donald Trump salió vencedor y asumió el poder el 20 de enero del 2017. Es digno destacar que Bill y Hillary siguen casados y residen en el Estado de Nueva York.

AGM: Me gustaría que analizáramos los que hacen ahora los dos personajes importantes de esta historia y como han quedado señalados: Tu te encargas de Clinton y yo de Lewinsky.

JG: De Clinton te puedo decir que debió haber sido mucho más cuidadoso y no haber arriesgado dañar tanto a su familia y poner a su presidencia y a su partido político en un riesgo enorme que incluía que la ciudadanía le perdiera el respeto. Además que el año y pico que le quedaba como presidente no contaría con suficiente apoyo de parte del Congreso para continuar llevando a cabo sus planes de gobierno, además de manchar enormemente su legado histórico.

AGM: Lewinsky, que tiene ahora 49 años, es, a mi juicio, la peor tratada. Fue traicionada por su supuesta amiga íntima Lynda Tripp ( la ha calificado de “mi Judas”) cuando trabajaban en el Pentágono y a quien reveló sus encuentros íntimos en la Casa Blanca con Clinton y, además, con pruebas. Tras estallar el escándalo, se refugió en la casa de su familia en California y mantuvo silencio. Confesó a la revista “Vanity Fair” de haber tenido “ tentaciones suicidas “ por vergüenza y miedo. Y para “People”, dijo que ya “no necesitaba una disculpa de Clinton”: “Estaba enamorada de él, como muchas otras. Para mi, con 22 años, era una combinación de trabajar en la Casa Blanca y el asombro de este hombre que tenía una energía y un carisma asombroso que me estaba prestando atención».

Monica Lewinski, como es ahora. (Foto Rich Fury-Wire Image).

AGM: Y últimamente ha sido noticia por publicar su autobiografía y ser productora de una serie documental de seis capítulos sobre su vida, “El caso Lewinsky”.

Según revela Tripp en sus memorias, para Lewinsky, su relación con el presidente “siempre fue un romance”. Para Clinton no, ya que cuando era gobernador de Arkansas tuvo una relación muy fuerte de 12 años con la ex modelo y actriz Gennifer Flowers y fue acusado de abuso sexual por una funcionaria, Paula Jones.

JG: Yo respeto mucho a Mónica pues actuó con mucha dignidad y no cobró dinero dando declaraciones a los tabloides ni posó desnuda en la revista Playboy. Y tampoco se rodeó de abogados para sacarle plata al mandatario. En resumen, estoy de acuerdo contigo Alberto, que ella terminó siendo la gran perdedora. Me da gran gusto que ella finalmente ha iniciado una carrera digna y de todo corazón le deseo todo lo mejor. También quiero expresar que a mi juicio Al Gore no ganó la presidencia en las elecciones del 2000 pues sus asesores lo convencieron que debido al caso Lewinsky no le convenía usar a Bill Clinton, un error político táctico que le costó muchísimo, pues con Bill apoyándolo pudo haber ganado en varios estados en que triunfó George W. Bush, por muy escasos votos.

AGM: Por muchos años, Clinton estuvo alegando que no le debía disculpas a Lewinsky, pero si lo hizo en el año 2018: “Me siento terrible por el hecho que la vida de Mónica Lewinsky sea definida por eso. Injustamente creo”. Y sobre lo que hizo en general, el ex presidente dijo: “Es inexcusable lo que hice”. Y añadió que el sexo que hacía con la becaria, “lo hice para controlar mis ansiedades”.

Jacobo Goldstein: Con 58 años de periodismo activo en radio, televisión y en la prensa escrita, desde 1980 ha sido corresponsal de la CNN EN ESPAÑOL, el diario LA TRIBUNA, RADIO HRN Y RADIO AMÉRICA de HONDURAS en Washington, en la Casa Blanca y en todo Estados Unidos. Sigue colaborando con LA TRIBUNA, RADIO AMÉRICA, CNN en ESPANOL, la Z92 de Miami, y numerosas emisoras de radio de EEUU y de América Latina.

Alberto García Marrder: Fue corresponsal de la Agencia española de Noticias EFE en Londres, Washington, Belfast, Praga, Nueva York, Houston, Panamá, Santiago de Cuba y Miami durante 40 años. Y subdirector para Internacional en la central de la Agencia EFE en Madrid y director desde Miami, de su servicio en inglés, con sedes también en Manila y Madrid.