Listo para recibir al mundo una vez más

Estados Unidos de América se prepara para albergar su segunda Copa Mundial de la FIFA™, una de las cinco naciones que han organizado más de una fase final mundialista, incluido México, coanfitrión de 2026.

