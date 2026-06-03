EE.UU. investiga a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas, según prensa

Washington- Estados Unidos está investigando a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, dos aliados de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por supuestos vínculos con el crimen organizado, reveló este miércoles el periódico Los Ángeles Times.

Esta investigación se suma a la acusación contra Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, por supuestos nexos con el narcotráfico y la campaña de presión de la Administración de Donald Trump sobre México para combatir con más dureza a los cárteles de la droga.

De acuerdo con el periódico, que cita a varias fuentes anónimas, Duarzo y Villarreal, gobernadores de dos estados fronterizos, fueron despojados de sus visas para entrar a Estados Unidos como parte de una investigación penal.

Sin embargo, ambos políticos de Morena, el partido de la presidenta, han seguido ingresando con regularidad a territorio estadounidense como parte de un programa de cooperación con las autoridades de Estados Unidos.

Durazo, de 71 años, un cercano aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), está investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado pero viaja regularmente a Estados Unidos para tratarse de un problema de salud, detalló el periódico.

Según Los Ángeles Times, Villarreal, de 68 años, está investigado por el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, pero también forma parte de un programa de libertad condicional, por el que cuando cruza la frontera suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses.

En un comunicado remitido al periódico, Villarreal negó haber cometido irregularidad alguna, calificando las acusaciones de falsas.

En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó graves cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, quien pidió una licencia de su cargo y también es del partido Morena, al que acusó junto a otros funcionarios de su Gobierno de cooperar con el Cartel de Sinaloa, una acusación que ha elevado todavía más las tensiones con el Gobierno mexicano.

Al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump designó como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico y ha presionado a México para que las fuerzas estadounidenses puedan atacarlos en territorio mexicano, algo que Sheinbaum rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

La presidenta mexicana pidió el martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que «respete los asuntos internos» de México, después de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

Estados mexicanos niegan que EEUU haya retirado visa a gobernadores

El Gobierno del estado mexicano de Sonora (norte) aseguró este miércoles que el gobernador estatal, Alfonso Durazo, tiene una visa vigente para EE.UU. y que no ha sido notificado de una investigación en su contra en el país vecino, después de que se publicara en la prensa que el político estaría siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

«Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos», publicó en su cuenta de X la responsable de Comunicación Social del Ejecutivo de Sonora, Paloma María Terán.

La funcionaria afirmó que las autoridades estatales rechazan «categóricamente cualquier señalamiento sin sustento» y reafirmó el «compromiso con la verdad y transparencia».

Minutos después, Gerardo Algarín, coordinador de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, también utilizó su cuenta de X para negar las acusaciones contra Américo Villarreal.

«Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde», aseveró.

Enfatizó que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado por el diario estadounidense.

«Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas», concluyó. EFE (AD)