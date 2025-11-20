EE.UU. crea 119.000 empleos en septiembre pero tasa de desempleo sube ligeramente al 4,4 %

Washington.– La economía estadounidense creó 119.000 empleos en septiembre pero la tasa de desempleo creció ligeramente hasta el 4,4 %, según los últimos datos publicados este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), publicados con más de un mes de retraso por el cierre de Gobierno federal.

El dato publicado por el Departamento de Trabajo fue mucho más alto del esperado después de que el informe de agosto reflejara una anémica creación neta de 22.000 empleos, que además en esta entrega se han revisado a la baja asegurando que no solo no se crearon esos puestos, sino que se perdieron 4.000 empleos.

Además, diversos medios vaticinaban unos 50.000 empleos más en septiembre, pero los datos del informe han doblado las expectativas.

La tasa de desempleo volvió a aumentar una décima, como lo ha ido haciendo los últimos meses, hasta quedarse en el 4,4 % con 7,6 millones de personas desempleadas.

La cifra es mayor a la de las mismas fechas del año pasado, cuando era del 4,1 %.

La tasa de desocupación entre mujeres adultas (4,2 %) y asiáticos (4,4 %) creció también en septiembre. Las de los adolescentes (13, 2 %) y la de los afroamericanos (7,5 %) se mantuvieron como los grupos de trabajadores más afectados por el desempleo.

Los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de la asistencia sanitaria, que creció en 43.000 puestos, el de la restauración y bares, que aumentó en 37.000, y el de la asistencia social, que sumó 14.000 trabajadores.

Los que más perdieron son el de transporte y el de los empleados federales, que disminuyó otros 3.000 acumulando 97.000 puestos menos desde el mes de enero.

Estos datos, que se deberían haber publicado el pasado 3 de octubre, son claves para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria.

Son los últimos datos de empleo que se publican antes de la reunión sobre política monetaria que celebrará la Fed los días 9 y 10 diciembre.

La imposibilidad de publicar datos macroeconómicos considerados clave durante el reciente cierre del Gobierno han restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual, según mostraron las minutas de la última reunión de la Fed publicadas el miércoles.

Las actas del encuentro de octubre mostraron división entre sus miembros a la hora de aprobar un posible nuevo recorte de tipos.

A raíz del cierre los datos de empleo y desempleo de octubre y noviembre se publicarán de manera simultánea el 16 de diciembre, una semana después de la próxima reunión de la Reserva Federal. EFE/ir