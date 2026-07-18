EE.UU. completa una séptima noche consecutiva de ataques contra Irán

Washington – El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes que las fuerzas estadounidenses completaron una séptima noche consecutiva de ataques contra Irán, con una operación que concluyó a las 21:30 hora de la costa este (01:30 GMT del sábado).

Según el Centcom, los bombardeos tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y capacidades marítimas iraníes.

Las fuerzas armadas detallaron que para la operación, Estados Unidos empleó aviones de combate, drones, buques de guerra y otros medios militares.

El mando militar añadió que continúa responsabilizando a Irán por la escalada del conflicto y que, por orden del presidente estadounidense, mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Además, el Comando aseguró que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio en estado de alerta y preparados para responder a nuevas amenazas.

El Centcom reimpuso el pasado martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros. EFE