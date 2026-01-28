Educación suspende labores presenciales en departamento de Atlántida por lluvias

Tegucigalpa – Las autoridades de la Secretaría de Educación suspendieron las labores presenciales este miércoles en el departamento de Atlántida a causa de las lluvias.

Cabe mencionar que a causa de un frente frío se suscitan lluvias en ese sector en el país, por lo que las autoridades de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevaron a alerta amarilla en ese departamento.

En orden, las autoridades educativas del departamento de Atlántida anunciaron la suspensión de las labores presenciales en todos los centros educativos, públicos y privados, para este miércoles 28 de enero de 2026.

Aunque el año lectivo inicia este 02 de febrero el personal administrativo y docente ya se encuentra laborando para motivar la matrícula y preparar el inicio de clases.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación, los centros educativos deberán implementar la modalidad virtual para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al respecto, se instruyó a las instituciones que actualmente desarrollan procesos de matrícula adoptar estrategias que eviten exponer a estudiantes, docentes y personal administrativo a situaciones de riesgo. (RO)