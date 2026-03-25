Educación suspende clases presenciales en ciudades grandes para mitigar impacto del alza en los combustibles

Tegucigalpa- La Secretaría de Educación de Honduras anunció la suspensión temporal de clases presenciales en centros educativos gubernamentales ubicados en ciudades de alta concentración poblacional en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca, como parte de las medidas del Gobierno para mitigar el impacto del alza internacional de los combustibles.

–Cada director departamental tomará las medidas si considera alto tráfico en algunas ciudades, especificó la ministra de Educación Ivette Arely Argueta Padilla.

La disposición estará vigente a partir de este miércoles 25 al viernes 27 de marzo de 2026 y aplica principalmente en zonas donde los estudiantes requieren el uso de transporte para movilizarse hacia sus centros educativos.

Según el comunicado oficial, la medida busca aliviar la carga económica de las familias hondureñas, garantizar la continuidad del proceso educativo mediante modalidades no presenciales y reducir los costos derivados del traslado diario de los educandos.

En ese sentido, se instruyó al personal docente implementar estrategias educativas virtuales y asignaciones académicas que permitan mantener el aprendizaje durante el periodo establecido.

Asimismo, los directores departamentales deberán identificar y priorizar las ciudades donde se aplicará la suspensión, tomando en cuenta las condiciones de movilidad de los estudiantes.

Por su parte, el personal administrativo, incluyendo directores, secretarios y otros cargos necesarios, deberá continuar laborando de forma presencial, con el objetivo de no interrumpir procesos administrativos como el nombramiento de docentes.

La Secretaría también indicó que se dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, solicitando a las autoridades educativas informar oportunamente sobre cualquier situación relevante que surja durante la aplicación de la medida.LB