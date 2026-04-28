Educación suspende clases físicas y cambia horario por ola de calor en Honduras

Tegucigalpa – Ante la intensa ola de calor que azota el territorio nacional, la Secretaría de Educación anunció medidas urgentes para proteger la salud de los estudiantes.

El horario de entrada para kínder de 8 -11 a.m. básica y media de 7 -11 se reduce una hora al mediodía, en el horario de la tarde la jornada será de 1-5 p.m.

En ese sentido, la ministra de Educación, Arely Argueta, confirmó este día la suspensión inmediata de la parte práctica de la clase de Educación Física y se cambio la hora de entrada y salida de los estudiantes en las zonas más afectadas.

La funcionaria detalló que la restricción de la clase de Educación Física aplica para todos los centros educativos a nivel nacional que no cuenten con canchas techadas. El objetivo es evitar que los niños y adolescentes se expongan directamente a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad y puedan sufrir deshidratación y golpes de calor.

Asimismo, la ministra informó que sostendrá reuniones clave con los directores departamentales para establecer, en las próximas horas, un nuevo calendario de entrada y salida.

Seguidamente detalló que el cambio de horario es en 17 departamentos, solo el departamento de Gracias a Dios continuará con el horario acostumbrado, la medida es para minimizar los riesgos a la salud. “Estamos en coordinación directa con las autoridades de Copeco para recibir los datos climáticos en tiempo real y tomar decisiones conjuntas», señaló Argueta.

Esta medida se enfoca prioritariamente en las escuelas de la costa norte y la zona sur, regiones que registran las temperaturas más críticas. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se pronostican máximas de hasta 40°C en el sur del país. LB