Educación seguirá monitoreando condiciones climáticas para determinar si suspende clases en la capital

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Esponda, indicó que estarán dando la comunicación oficial de la determinación que se tomará sobre sí habrá suspensión de clases en el Distrito Central el lunes luego de que la presidenta Xiomara Castro determinó elevar a alerta roja en la capital.

(Leer) Alerta Roja en barrios y colonias en la ribera del Río Choluteca

“Estaremos dando la comunicación oficial de la determinación que se dará porque debemos seguir monitoreando el comportamiento atmosférico de la ciudad capital, pero lo más importante es que tomar las medidas pertinentes”, indicó el funcionario.

Espoda dijo que lo principal es salvaguardar la seguridad de los niños en la capital, donde continúa la búsqueda de Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnez de 8, quienes fueron arrastrados por las aguas tras las intensas lluvias que han azotado a la capital.

El ministro refirió que hay centros educativos que quedan en las zonas bajas, por lo que docentes y padres deben determinar si hay cierre de esa escuela. VC