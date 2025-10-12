Educación prepara cierre de año lectivo para entregar escuelas para elecciones

Tegucigalpa – El secretario general de la Secretaría de Educación, Edwin Oliva, indicó que esta Secretaría ya está preparando las clausuras de año escolar, ya que al ser un año de elecciones “una de las cosas que va ocurrir es la entrega temprana de los centros educativos”.

“Esta situación hará que se cierre un poco más temprano el año lectivo”, recordó el funcionario al destacar que el papel de la Secretaría es significativo en el proceso democrático que se realiza el 30 de noviembre.

“Se deben entregar los centros educativos que deberán estar a disposición de cada una de las mesas receptoras que se van a instalar el día de las elecciones», dijo.

Oliva afirmó que este año “no se han perdido clases, se han cumplido los 200 días, de tal manera que no habrá ningún problema para que entreguemos los centros educativos y avancemos a esa fiesta política-democrática del país”.

Los monitoreos que realiza la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de la plataforma «Aulas abiertas», que da seguimiento a los días de clase y entrega de merienda escolar, esta organización no gubernamental confirmó que hasta el 29 de agosto se han perdido en promedio nueve días de clase.

A esta cifra se le suman los días de asueto que dio el gobierno por la celebración de fiestas patrias, y la Semana Morazánica a inicios de octubre. La ASJ advirtió que la cifra podría elevarse a 45 días perdidos, es decir, casi una cuarta parte del año lectivo. VC