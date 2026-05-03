Educación mantiene horario reducido por altas temperaturas

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación informó, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que mantendrá del 4 al 8 de mayo el cambio de horario en los centros educativos públicos a nivel nacional.

📢Atención Comunidad Educativa‼️



Importante tomar nota respecto a la semana comprendida del 4 al 8 de mayo del presente año, se mantendrá la medida de cambio de horario en los centros educativos a nivel nacional. 📝#EducacionHonduras #HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/ODYOJEFDqq — Secretaría de Educación de Honduras (@Seduc_HN) May 3, 2026

La disposición, respaldada por recomendaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), busca proteger la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo frente a las fuertes condiciones climáticas.

El comunicado instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales a garantizar la correcta implementación, supervisión y socialización de la medida en todos los centros educativos del país.

El ajuste reduce una hora de clases a todos los niveles académicos: El nivel prebásico funcionará de 8-11 a.m., mientras el de educación básica y media será de 7-11 a.m. en la jornada matutina, con las clases desarrolladas de 1-5 p.m. en el turno vespertino. AD