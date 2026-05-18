Educación mantiene horario reducido por altas temperaturas en centros educativos

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación informó este domingo que se mantendrá el horario reducido en los centros educativos gubernamentales del país debido a las altas temperaturas que continúan afectando el territorio nacional.

La medida, contenida en el comunicado oficial CIR-026-SE-2026, se aplicará durante la semana comprendida del lunes 18 al viernes 22 de mayo, siguiendo recomendaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con la disposición, los horarios quedan establecidos de la siguiente manera:

• Educación prebásica: de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

• Educación básica y media (matutina): de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

• Educación básica y media (jornada vespertina): de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.

Las autoridades educativas también instruyeron evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar, así como reforzar las medidas de hidratación y ventilación dentro de los centros educativos.

En el caso de los centros educativos no gubernamentales, la Secretaría señaló que cada institución deberá tomar decisiones responsables según sus condiciones de infraestructura, garantizando la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

También, se ordenó a las direcciones departamentales, municipales y distritales dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y asegurar su adecuada socialización.

La medida responde al impacto de la ola de calor y altos niveles de contaminación en el país, que ha generado preocupación por los riesgos a la salud de la población estudiantil. JS