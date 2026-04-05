Educación llama a clases presenciales este lunes en todo el país

Tegucigalpa – Las máximas autoridades de Educación llamaron a clases presenciales a partir de este lunes 06.04.2026. en todo el sistema público.

A través de una comunicación oficial se informa a todos los directores departamentales de educación “el retorno obligatorio a clases presenciales a nivel nacional”.

La disposición es de cumplimiento inmediato y obligatorio en todos los centros educativos del país.

Además, se instruye a las Direcciones Departamentales de Educación garantizar la difusión inmediata y el estricto cumplimiento de esta disposición, asegurando que la información sea comunicada de manera clara a directores de centros educativos, docentes, padres de familia y estudiantes. JS